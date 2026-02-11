Личное приглашение никогда не бывает простой формальностью. В пространствах галереи — триада, то ли психоаналитическая, то ли философская, то ли что-то вроде сказки или зашифрованных мемуаров. А может, всё вместе и ещё кое-что сверх того. Этот «плюс» существует где-то между риском, любопытством и искушением. Определить его едва ли возможно: у каждого здесь своё личное приглашение. Экспозиция выстроена в формате квартиры, где привычная домашняя топография обретает дополнительные, ролевые смыслы. Кухня располагает к откровенности, гостевая — к обволакивающему уюту и приличиям, а маленькая комната — к приватности и скрытым желаниям. Так классическая трилогия сознательное / символическое / бессознательное раскрывается через привычную бытовую среду, где каждый элемент может быть взаимозаменяем. Персональная выставка Сергея Тихонова — событие редкое. Персонажи художника — сущности, которым трудно подобрать имена, но легко найти внутренние соответствия. Они не столько населяют воображаемый мир художника, сколько делают видимым тот, что обычно скрыт от посторонних глаз. Желания, слабости и соблазны обретают здесь собственную физиономию, характер, интонацию и право голоса. Гротеск соседствует с почти детской непосредственностью, ирония — с тревогой, а нарочитая условность образов оборачивается неожиданной психологической точностью. Гипертрофированные глаза, причудливая пластика тел, напряжённые цветовые отношения и парадоксальные композиции создают персональную систему знаков. Разгадывать её увлекательно, но зыбко: важнее не распознать персонажа, а узнать себя в его присутствии. По мере движения через экспозицию живописные образы обретают плоть: мех вторгается в пространство картины, нарушая границу между изображением и предметом. Визуальное становится осязаемым — хочется приблизиться, прикоснуться, убедиться в подлинности происходящего. Особое место занимает золотое руно — золотистый самородок, в который будто превращается шкатулочка из соседнего зала. Знакомый сюжет о поиске сокровища лишается героической определённости: руно повествует не столько о подвиге, сколько о желании обладать тем, что обещает исключительное счастье. Что именно ты ищешь? И действительно ли хочешь это найти? Возможно, секрет такого приглашения в том, что оно не предполагает общего сценария: кто-то узнает в образах художника собственные желания, а кто-то — то, в чём не готов себе признаться. Здесь невозможно заранее определить, что окажется обещанием, а что — предостережением, где заканчивается монолог художника и начинается история зрителя. Время работы: пн — вт: выходной ср — пт: 16.00 — 20.00 сб — вс: 12.00 — 20.00