Lets x Campus — Fix Price
Гавань Васильевского острова, Кожевенная линия, 40Б
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Завершение:
от 399₽ до 799₽
Возраст 14+
Вечеринки
Про событие
Большая общегородская вечеринка для всех подростков Санкт-Петербурга. Тебя ждут интерактивы от команды Dj и МС, множество перфомансов и конкурсов.
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