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Летний лагерь

VNVNC
Конюшенная площадь, 2В

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от 700₽ до 1950₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Последняя смена ночного летнего лагеря. Клуб снова превратится в большой ночной кэмп: четыре сцены, активности, шесть баров и танцы до самого утра. Тебя ждёт: — 4 музыкальные площадки: основная сцена, поп-сцена, рэп-сцена и терраса на открытом воздухе — 6 баров + спешл-меню — Комфортная ВИП-зона — Бир-понг — Кикер — Интерактивы на открытом воздухе — Коктейльная йога — Баскетбольное кольцо — Протеиновые спешлы — Фотограф + видеограф — Фри-коктейль на входе Дресс-код: летние аутфиты / спортивный стиль Бронь ВИП-столов по телефону. Билет / бронь = вход без очереди С собой бери паспорт / военный билет / права

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