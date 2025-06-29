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Летний бал в особняке: «Полночь в Париже»

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

от 18000₽ до 40000₽
Возраст 18+
Кино
Концерты
Необычное
Еда

Про событие

В самый разгар лета из сердца Петербурга ты на одну ночь перенесёшься на бал в самый романтичный город мира – Париж. Вечер посвящен фильму «Полночь в Париже» легендарного режиссёра Вуди Аллена. Действие развернётся в роскошных залах и саду в стиле необарокко, которые будут специально декорированы в стиле 20-х годов, «золотого века» Франции, когда Париж сиял особенно ярко и притягивал творческих людей со всего мира. Здесь ты встретишься с Хемингуэем, Пикассо, супругами Фицджеральдами, Гертрудой Стайн. Насладишься классической музыкой в живом исполнении, танцами в сопровождении ведущего танцмейстера Петербурга Михаила Грибова и гала-ужином в саду. Ужин пройдёт вместе с кинопоказом «Полночи в Париже» под открытым небом.

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