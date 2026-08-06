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Летние цветы в технике спекания стекла «фьюзинг»

Артиста, Кожевенная линия, 40

Начало:

Завершение:

3300₽
Возраст 8+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты подберёшь яркие цветовые сочетания, научишься резать и укладывать стекло для создания декоративного цветка и получишь поддержку мастера на всех этапах работы. Наблюдая, как из отдельных фрагментов рождается прекрасный летний цветок, ты ощутишь дыхание лета — лёгкое вдохновение, солнечное тепло и приподнятое настроение. Все необходимые материалы для мастер-класса по фьюзингу, а также чай/кофе и конфетки включены в стоимость. Рекомендуют заранее подумать об эскизе будущего изделия. Спекание стекла в печи происходит после мастер-класса. Продолжительность: 2 часа Доступные даты: 6 августа 19:00 8 августа 17:00 16 августа 20:00 21 августа 19:00 29 августа 14:00

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