летние скоты
ул. Маршала Говорова, 47
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от 1800₽ до 4000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Летний концерт коллектива «Скоты». Танцы, дудки и угар гарантированы. Скотский бойзбенд: Юра, Лёня и Сережа — немного мёда и майский жук, возрадуйтесь братья и сёстры, ибо они шагают так твердо.
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