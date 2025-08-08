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летние скоты

Жабль (The Place)
ул. Маршала Говорова, 47

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от 1800₽ до 4000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Летний концерт коллектива «Скоты». Танцы, дудки и угар гарантированы. Скотский бойзбенд: Юра, Лёня и Сережа — немного мёда и майский жук, возрадуйтесь братья и сёстры, ибо они шагают так твердо.

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