Цикл летних очных практик с выпускницами Школы Проводников в Санкт-Петербурге. Даты: 12 августа 2025 в 19:30 Ведущая: Лера Кузьмина Тема: Аура победителя 20 августа 2025 в 19:30 Ведущая: Джиан Симрит Тема: Прощение Занятия будут проводиться на открытом воздухе — в случае непогоды занятие будет проводиться под крышей. С собой нужно взять коврик, водичку и комфортную одежду по погоде. Организатор принимает донаты за занятие, стоимость доната любая. Запись через ТГ по кнопке выше.