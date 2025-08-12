Летние практики кундалини йоги
улица Некрасова, 3-5
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Завершение:
от 200₽ до 500₽
Возраст 6+
Про событие
Цикл летних очных практик с выпускницами Школы Проводников в Санкт-Петербурге. Даты: 12 августа 2025 в 19:30 Ведущая: Лера Кузьмина Тема: Аура победителя 20 августа 2025 в 19:30 Ведущая: Джиан Симрит Тема: Прощение Занятия будут проводиться на открытом воздухе — в случае непогоды занятие будет проводиться под крышей. С собой нужно взять коврик, водичку и комфортную одежду по погоде. Организатор принимает донаты за занятие, стоимость доната любая. Запись через ТГ по кнопке выше.
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