Лёша Полубояров
Red Room, ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 900₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Обладатель самого экспрессивного стиля в Питерской комедии. Смелый бальник Магнитогорска. Если хочешь, чтобы весь концерт прошёл КАПСЛОКОМ, то тебе сюда! Запуск гостей в 21:00. Начало в 21:30.
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