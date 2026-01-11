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Леонора в лучах утреннего света

Michèle, Большая Морская улица, 39Б

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Кино
Фестивали

Про событие

The Art Film Festival — ежегодный фестиваль фильмов об искусстве, где демонстрируются новые игровые и документальные фильмы — победители и участники Каннского кинофестиваля, Берлинского и Московского международных кинофестивалей, Sundance, Tribeca и других важных киносмотров. На фестивале демонстрируются новые игровые и документальные фильмы об искусстве — победители и участники Берлинского, Венецианского, Каннского, Московского международных кинофестивалей, Sundance, TriBeCa и других важных киносмотров. В конце 1930-х годов художница Леонора Каррингтон, бросившая вызов общественным ожиданиям, входит в круг парижских сюрреалистов и знакомится с такими легендарными фигурами, как Андре Бретон и Сальвадор Дали. Бурный роман с художником Максом Эрнстом заставляет её столкнуться с собственными внутренними демонами. Позднее Леонора переезжает в Мексику, где наконец обретает внутреннюю силу и независимость. Сегодня её имя стоит в одном ряду с именами Фриды Кало и Джорджии О’Кифф.

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