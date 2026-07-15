Леонид Кулаков | 21:30
ул. Восстания 24/27Б
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Завершение:
от 2000₽ до 2500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Стендап комик, продюсер, основатель лейбла и бара «Стендап Патрики». Честный, трушный юмор на актуальные события, мимо которых пройти невозможно. Лёню смотрят, обсуждают, критикуют и восхищаются. Его сольники уже дали много шуму и немало просмотров. Но только вживую можно по-настоящему понять — кто такой Леонид Кулаков?
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