Стендап комик, продюсер, основатель лейбла и бара «Стендап Патрики». Честный, трушный юмор на актуальные события, мимо которых пройти невозможно. Лёню смотрят, обсуждают, критикуют и восхищаются. Его сольники уже дали много шуму и немало просмотров. Но только вживую можно по-настоящему понять — кто такой Леонид Кулаков?