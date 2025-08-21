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Ленинградские мосты

Юнион
Литейный проспект, 55

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Про событие

Препати главного городского музыкального фестиваля «Ленинградские мосты» с участием молодых артистов, отобранных со всей страны. За этот вечер ты услышишь Глеба Петрова, Премудрую, Телепорт, Дикие Цветы, Асю Кочуеву, Аню Решетарь и Лириду — артистов, чья музыка рождалась в резиденциях NEVA’zhno music lab. Здесь будет всё: романтика и дерзость, поп с примесью рока, панк с философией, инди с клавишами, джаз, фанк и личные истории, которые становятся общими. Это момент встречи с новыми голосами сцены — теми, кто не боится быть настоящим и звучать громко.

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