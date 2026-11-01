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Лекция + показ «Служанка»

Out Cinema
Ковенский переулок, 14

Начало:

Завершение:

от 890₽ до 1100₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Размеренная жизнь музыкального педагога и его беременной жены рушится, когда нанятая в дом горничная сначала начинает методично разрушать семью изнутри. Жанр: триллер, драма, криминал, мелодрама На языке оригинала с русскими субтитрами.

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