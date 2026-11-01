Лекция + показ «Служанка»
Ковенский переулок, 14
Начало:
Завершение:
от 890₽ до 1100₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Размеренная жизнь музыкального педагога и его беременной жены рушится, когда нанятая в дом горничная сначала начинает методично разрушать семью изнутри. Жанр: триллер, драма, криминал, мелодрама На языке оригинала с русскими субтитрами.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи