Лекция + показ «Корова»
Ковенский переулок, 14
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Завершение:
от 890₽ до 1100₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Эталонная картина иранской «новой волны» рассказывает о крестьянине, который после потери обожаемой коровы отказывается принять утрату и в своём безумии перевоплощается в животное. Жанр: драма На языке оригинала с русскими субтитрами
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