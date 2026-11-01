Лекция + показ «Богиня»
Ковенский переулок, 14
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Завершение:
от 890₽ до 1100₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
В безымянной женщине, которая ночью выходит на улицы Шанхая, чтобы добыть средства к существованию, а днём самоотверженно растит сына и пытается вырваться из нищеты, режиссёр У Юнган воплощает трагедию материнской жертвы и социальной несправедливости, сделавшую «Богиню» вершиной китайского немого кино. Жанр: драма Немое кино, русские субтитры
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