На лекции будут обсуждать конструктивизм. Ты проследишь, почему так ярко вспыхнул и быстро потух конструктивизм, узнаешь его особенности и характерные черты. Сколько памятников этой эпохи в городе и как к нему относились люди того времени. Узнаешь, что такое постконструктивизм и каков его смысл. Встречу проведет Дарья Бывших, гид компании «Петербург глазами инженера». Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.