Лекция по архитектуре на Московском рынке
Решетникова, 12
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Бесплатно
Возраст 12+
Про событие
На лекции будут обсуждать конструктивизм. Ты проследишь, почему так ярко вспыхнул и быстро потух конструктивизм, узнаешь его особенности и характерные черты. Сколько памятников этой эпохи в городе и как к нему относились люди того времени. Узнаешь, что такое постконструктивизм и каков его смысл. Встречу проведет Дарья Бывших, гид компании «Петербург глазами инженера». Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.
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