Лекция Ксении Макаренко «Средневековье как мем»
Культурный квартал Брусницын, Кожевенная линия, 30
Начало:
Завершение:
1900₽
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Лекция Ксении Макаренко «Средневековье как мем» приоткроет завесу тайны над всеми известными картинками-мемами из Средневековья. Узнай, что на самом деле скрывается за этими забавными и порой абсурдными иллюстрациями. «Фантастические твари известно где обитают (в чемоданчике Ньюта Саламандера, магазоолога), то вот откуда у них «ноги растут»... И тут не будет никакой магии, только христианское мировоззрение монахазоолога (почти магическое, но все-таки христианское)». Лекцию проведёт искусствовед, куратор и художник Ксения Макаренко. Ты не только узнаешь интересные исторические факты, но и получишь возможность взглянуть на Средневековье через призму искусства и смеха!
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