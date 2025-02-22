Лекция Ксении Макаренко «Средневековье как мем» приоткроет завесу тайны над всеми известными картинками-мемами из Средневековья. Узнай, что на самом деле скрывается за этими забавными и порой абсурдными иллюстрациями. «Фантастические твари известно где обитают (в чемоданчике Ньюта Саламандера, магазоолога), то вот откуда у них «ноги растут»... И тут не будет никакой магии, только христианское мировоззрение монахазоолога (почти магическое, но все-таки христианское)». Лекцию проведёт искусствовед, куратор и художник Ксения Макаренко. Ты не только узнаешь интересные исторические факты, но и получишь возможность взглянуть на Средневековье через призму искусства и смеха!