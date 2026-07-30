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Легальные драг заезды на автодроме

Автодром, посёлок Шушары

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1000₽
Возраст 16+

Про событие

Драг заезды на 402 метра — уникальные драг проекты — драг такси от Free Race — дрифт такси от Let's Drift — удобные трибуны — панорамное кафе — просторная парковка на территории автодрома Правила посещения территории спортивного комплекса на информационном стенде администрации.

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