Легальные драг заезды на автодроме
Автодром, посёлок Шушары
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Завершение:
1000₽
Возраст 16+
Про событие
Драг заезды на 402 метра — уникальные драг проекты — драг такси от Free Race — дрифт такси от Let's Drift — удобные трибуны — панорамное кафе — просторная парковка на территории автодрома Правила посещения территории спортивного комплекса на информационном стенде администрации.
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