Лаунж вечеринка в стиле Гэтсби
улица Некрасова, 3-5
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Завершение:
500₽
Возраст 0+
Выставки
Вечеринки
Необычное
Про событие
Окунись в эпоху гламура! Гэтсби — это роскошный и элегантный стиль, вдохновлённый эпохой 1920-х годов, характеризующийся гламуром, изысканностью, духом безудержного веселья и наслаждения. Резиденты пространства АТС прочтут свои стихи на музыкальные лаунж-треки, специально подготовленные диджеем Александром Рамшем. Ощути атмосферу лета, любви и счастья! Где: Пространство АТС, открытая веранда. Обязателен дресс-код.
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