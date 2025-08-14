Окунись в эпоху гламура! Гэтсби — это роскошный и элегантный стиль, вдохновлённый эпохой 1920-х годов, характеризующийся гламуром, изысканностью, духом безудержного веселья и наслаждения. Резиденты пространства АТС прочтут свои стихи на музыкальные лаунж-треки, специально подготовленные диджеем Александром Рамшем. Ощути атмосферу лета, любви и счастья! Где: Пространство АТС, открытая веранда. Обязателен дресс-код.