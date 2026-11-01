Философская игра. Простая по своей форме и участвовать в ней можно не имея подготовки. Участникам предстоит услышать истории из книг, фильмов, мифов и легенд. В различных ситуациях герою нужно было сделать важный выбор. В игре ты попробуешь встать на место героя, понять ситуацию и тоже сделать выбор. С одной стороны, вместе с героем, с другой – свой собственный. Каждый участник получит возможность немного лучше узнать себя и посмотреть на события своей жизни через призму этих историй. Для этого ты погрузишься в символизм лабиринта и тех условий, которые позволяют идти к его центру.