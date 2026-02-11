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Лабиринт Павла

DiDi Gallery
Большой просп. Васильевского острова, 62

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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Экспозиция персональной выставки Павла Плетнёва. Лабиринт Павла — автопортрет художника, собранный в жанре тотальной инсталляции. Вневременные пейзажи уводят зрителя в увлекательное обзорное путешествие по окраинам, где всё «круглосуточно закрыто». Режим работы: Вторник – Воскресенье, 12:00 – 20:00. Вход свободный

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