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Квиз по Stage

Stage StandUp Club
Stage StandUp Club | Main Room, ул. Восстания 24/27Б

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Стендап
Игры

Про событие

Как хорошо ты знаешь любимый стендап клуб? Зарегистрируй команду от 4 до 6 человек, чтобы поучаствовать в квизе. Если нет команды, то в графе название команды укажи «я один» или «я одна», и тебе найдут команду. Рассадка осуществляется менеджером зала. Приходи к началу запуска, чтобы занять места ближе к сцене.

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