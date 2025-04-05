Квиз по Stage
Stage StandUp Club | Main Room, ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 18+
Стендап
Игры
Про событие
Как хорошо ты знаешь любимый стендап клуб? Зарегистрируй команду от 4 до 6 человек, чтобы поучаствовать в квизе. Если нет команды, то в графе название команды укажи «я один» или «я одна», и тебе найдут команду. Рассадка осуществляется менеджером зала. Приходи к началу запуска, чтобы занять места ближе к сцене.
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