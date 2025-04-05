Как хорошо ты знаешь любимый стендап клуб? Зарегистрируй команду от 4 до 6 человек, чтобы поучаствовать в квизе. Если нет команды, то в графе название команды укажи «я один» или «я одна», и тебе найдут команду. Рассадка осуществляется менеджером зала. Приходи к началу запуска, чтобы занять места ближе к сцене.