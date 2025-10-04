Квиз: «Марвел: 1 фаза» — это комедийная викторина, где вы сможете попробовать свои силы и показать насколько вы разбираетесь в первой фазе киновселенной, куда входят первые шесть фильмов. Квиз рассчитан на кругозор обычного человека, но где-то придётся подумать. Шоу рассчитано и на тех, кто любит Марвел, и на тех, кто любит интересные вопросы, и на тех, кто любит просто попить пиво с друзьями. Зарегистрируй команду от 4 до 8 человек, чтобы поучаствовать в квизе. Если нет команды, то в графе название команды укажи «я один» или «я одна», и организатор найдёт тебе команду.