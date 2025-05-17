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Квартирник Владимира Понкина: стихи о страсти и близости

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Владимир Понкин — писатель и поэт, которого читатели называют «Робертом Рождественским нашего века». Понкин считает, что поэт должен находиться в одном времени со своим читателем и транслировать актуальные мысли. По его словам, в последние годы вектор творчества изменился: автор начал вдохновляться публикациями современных психологов и терапевтов. Этот камерный квартирник – пространство, где можно слушать, чувствовать и проживать каждую строчку. В программе – стихи 18+, посвящённые безопасности, желанию и близости. Это не просто чтения, а диалог о телесности, эмоциях и искренности.

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