Владимир Понкин — писатель и поэт, которого читатели называют «Робертом Рождественским нашего века». Понкин считает, что поэт должен находиться в одном времени со своим читателем и транслировать актуальные мысли. По его словам, в последние годы вектор творчества изменился: автор начал вдохновляться публикациями современных психологов и терапевтов. Этот камерный квартирник – пространство, где можно слушать, чувствовать и проживать каждую строчку. В программе – стихи 18+, посвящённые безопасности, желанию и близости. Это не просто чтения, а диалог о телесности, эмоциях и искренности.