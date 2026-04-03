Квартирник с атмосферой творческой гостиной в «музыкальном сердце» Петербурга. В старинном зале со сводчатыми потолками и роялем 1901 года прозвучит музыкальный коктейль: от гитарных рок-баллады до джаза, от Шопена до импровизации на мандолине. Открытый микрофон (Open Mic): В конце вечера сцена будет открыта для тебя. Если ты хочешь выступить с собственным номером (в том числе под профессиональный аккомпанемент) — это твой шанс. Также будет профессиональная фото- и видеосъёмка. Бронь в ТГ