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Квартирник с открытым микрофоном

«Семимостье», набережная канала Грибоедова, 129

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Завершение:

700₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Квартирник с атмосферой творческой гостиной в «музыкальном сердце» Петербурга. В старинном зале со сводчатыми потолками и роялем 1901 года прозвучит музыкальный коктейль: от гитарных рок-баллады до джаза, от Шопена до импровизации на мандолине. Открытый микрофон (Open Mic): В конце вечера сцена будет открыта для тебя. Если ты хочешь выступить с собственным номером (в том числе под профессиональный аккомпанемент) — это твой шанс. Также будет профессиональная фото- и видеосъёмка. Бронь в ТГ

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