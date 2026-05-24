Приглушённый свет, старый плед, звуки, от которых щемит в груди, и люди, которые помнят то же самое чувство — безопасность, тепло и «навсегда» Здесь ненадолго закроют дверь в сегодняшний день и включат машину времени. В этот вечер ностальгия накроет каждого с головой. — живой звук: скрипка, гитара, клавиши — музыка, которая лечит — энергопрактика: дышишь и отпускаешь то, что накопилось — объятия: главный ингредиент вечера Возьми с собой что-то уютное (плед/носочки/свое тепло) и приходи.