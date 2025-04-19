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Квартирник Айви: Весенняя Оттепель

Культурный центр «Семимостье», набережная канала Грибоедова, 129

Начало:

Завершение:

250₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Музыка тает в воздухе Снег уходит, остаётся только тепло сердец Этой весной мы не молчим — мы звучим. Что тебя ждёт? Уникальная атмосфера творческого комьюнити Живые выступления новых артистов Айви Возможность встретить близких по духу людей Можно прийти со своим алкоголем — пробковый сбор будет Эмоции, которые останутся с тобой надолго. Весна — время расцвета И мы расцветаем вместе Айви звучит — и звучишь ты.

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