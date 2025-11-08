У KURS Radio открылась студия в Петербурге, а комьюнити FAM разменивает пятый год жизни. Близкие по духу, саунду и взгляду на музыку люди соберутся на двух танцполах клуба, чтобы отметить это вместе. Танцевальная электроника и её альтернативные формы. Диджеи и лайв-артисты.