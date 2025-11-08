KURS Radio x Fam Community
Арсенальная наб., д. 1
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
У KURS Radio открылась студия в Петербурге, а комьюнити FAM разменивает пятый год жизни. Близкие по духу, саунду и взгляду на музыку люди соберутся на двух танцполах клуба, чтобы отметить это вместе. Танцевальная электроника и её альтернативные формы. Диджеи и лайв-артисты.
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