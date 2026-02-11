80-е годы в советском кино — удивительное время, которое сейчас вызывает большой интерес. В цикле кинообзоров обсудим фильмы с разных сторон: от их художественной до идеологической составляющей. Обсудишь «Курьера» — фильм о судьбе молодого человека, который выходит в мир, стоящий на стыке двух эпох: социалистической и капиталистической. Герой фильма не может причислить себя ни к одному, ни к другому полюсу. Удастся ли ему сохранить самого себя под агрессивным натиском противоречащих друг другу взглядов на жизнь других людей. Ведущая — психолог Татьяна Новикова.