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Кундалини йога в хрустальных лодках на закате

Лахтинский разлив

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Мягкая медитативная практика на воде и встреча заката в уникальном формате. В стоимость входит аренда лодки. Более подробную информацию можно уточнить у организатора по кнопке выше.

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