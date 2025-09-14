Кундалини йога в хрустальных лодках на закате
Лахтинский разлив
Начало:
Завершение:
3000₽
Возраст 18+
Необычное
Про событие
Мягкая медитативная практика на воде и встреча заката в уникальном формате. В стоимость входит аренда лодки. Более подробную информацию можно уточнить у организатора по кнопке выше.
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