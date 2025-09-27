Проект объединяет музыку, визуальное искусство и перформансы, формируя культурную среду. Олды помнят первую вечеринку комьюнити Культурный рейв, прошедшую 8 декабря 2017 года в Cement Loft. С тех пор прогремели многотанцпольные события в КПД, Artplay, в бомбоубежище за Варшавским вокзалом и других эпохальных местах и, казалось бы, завершилось приключение в марте 21-го года. Но мероприятие возвращается на клубную карту Петербурга. И по такому случаю они даже примут в гостях барселонца Marius Tiberian, который привезёт свое видение хардкора и украшенное татуировками вождей СССР тело. Но и это ещё не всё. Старый брат по разуму Культрейва — RaFuze (aka Вайбовский) женится и сыграет свадебный сет со своей половинкой прямо в одеяниях жениха и невесты. В лайнапе старые и новые друзья, а также актуальная электроника самых разных жанров, объединенных андеграундным вайбом. И, конечно, #культурныйрейв — это не только музыка. Это пространство для современного искусства. Ребята выставляли работы в подземных бункерах, в Севкабеле, в неожиданных уголках города. Открывали для Петербурга новых художников, создавали диалог между живописью, инсталляцией, перформансом и звуком. Так что жди на реюнионе очередную традиционную выставку. Ближе к мероприятию цена будет расти.