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Культовый спектакль-вечеринка «Секретная комната»

АТС
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 2500₽
Возраст 18+
Спектакли
Вечеринки
Необычное

Про событие

«Секретная комната» — культовый спектакль-вечеринка, побывавший на Burning Man, Эдинбургском фестивале, в Мутаборе и Гоголь-центре — а теперь тайна раскрывается в АТС. Путешествие в полную неизвестность в поисках секретной комнаты, в которой может произойти всё что угодно. Жанр: Трип, хэппенинг, перфоманс, иммерсивный ужин. Зритель напрямую сталкивается со своим подсознанием, своими мечтами, эротическими фантазиями, воспоминаниями, страхами. Спектакль-сюрприз — никто не знает, что в следующий раз здесь произойдёт и где появится секретная комната. Каждый раз это уже новый спектакль и новый маршрут. Каждый маршрут индивидуален и не повторяется, поэтому на спектакль можно приходить много раз и каждый раз это будет новый спектакль. Полный маршрут — 1 час 30 мин 2500р. Полмаршрута — 1 час 2000р. Малый маршрут — 30 минут 1500р. Короткий маршрут — 10 мин 500р. Донатас Грудович, известный как актёр в фильмах «Все умрут, а я останусь» Валерии Гай Германики, «Розыгрыш» Павла Лунгина в качестве режиссёра-резидента АТС покажет серию авторских уникальных проектов.

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