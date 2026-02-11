«Нет ничего более распространенного в мире, чем неуспешные, но талантливые люди». Где заканчивается вандализм и начинается искусство? Зачем вообще художники выходят на улицу, кто первым решил, что город — это холст, и почему одни работы закрашивают, а другие становятся достопримечательностями? На лекции разберёшься, откуда вообще растут ноги у стрит-арта, как он развивался, зачем появился и что с ним происходит сегодня. Поговоришь об основных направлениях и стилях, разберёшь знаковые примеры и попробуешь понять, почему стрит-арт давно вышел за пределы «Здесь был Вася». Лектор — София Косенко, искусствовед и исследовательница современного уличного искусства.