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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Кто портит стены?

Музей бомжей
Гороховая улица, 31

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+

Про событие

«Нет ничего более распространенного в мире, чем неуспешные, но талантливые люди». Где заканчивается вандализм и начинается искусство? Зачем вообще художники выходят на улицу, кто первым решил, что город — это холст, и почему одни работы закрашивают, а другие становятся достопримечательностями? На лекции разберёшься, откуда вообще растут ноги у стрит-арта, как он развивался, зачем появился и что с ним происходит сегодня. Поговоришь об основных направлениях и стилях, разберёшь знаковые примеры и попробуешь понять, почему стрит-арт давно вышел за пределы «Здесь был Вася». Лектор — София Косенко, искусствовед и исследовательница современного уличного искусства.

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