Кристина Ганина. Сольный стендап концерт
Большая Конюшенная ул., 2
Начало:
Завершение:
1950₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Популярная московская комиКиса и яркая представительница шоу «Женский стендап» на ТНТ привезет в Питер свой первый сольный концерт с отличной плотностью юмора и сногсшибательными отыгрышами, которые являются ее визитной карточкой. Запуск гостей с 18:00, начало в 19:00.
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