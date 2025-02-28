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Кристина Ганина. Сольный стендап концерт

Сплетни бар by Anna Asti
Большая Конюшенная ул., 2

Начало:

Завершение:

1950₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Популярная московская комиКиса и яркая представительница шоу «Женский стендап» на ТНТ привезет в Питер свой первый сольный концерт с отличной плотностью юмора и сногсшибательными отыгрышами, которые являются ее визитной карточкой. Запуск гостей с 18:00, начало в 19:00.

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