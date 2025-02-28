Популярная московская комиКиса и яркая представительница шоу «Женский стендап» на ТНТ привезет в Питер свой первый сольный концерт с отличной плотностью юмора и сногсшибательными отыгрышами, которые являются ее визитной карточкой. Запуск гостей с 18:00, начало в 19:00.