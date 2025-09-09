ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Красота спасёт мир

АТС
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+

Про событие

Пространство тепла, заботы и вдохновения для женщин, попавших в сложную жизненную ситуацию. Творцы красоты по всей стране подарят прикосновение света через бьюти-услуги, а вместе с ними — художники, музыканты, поэты и писатели раскроют красоту мира и души через творчество. Это больше, чем акция. Это день, когда красота говорит голосом любви и творчества. Почему это важно? — Потому что даже одно доброе прикосновение может стать точкой опоры. — Потому что каждая женщина может быть красивой и счастливой, не зависимо от обстоятельств. — Потому что красота — это не про внешность, это про свет внутри.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йогатерапия
Йогатерапия

Бесплатно

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста