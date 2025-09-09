Пространство тепла, заботы и вдохновения для женщин, попавших в сложную жизненную ситуацию. Творцы красоты по всей стране подарят прикосновение света через бьюти-услуги, а вместе с ними — художники, музыканты, поэты и писатели раскроют красоту мира и души через творчество. Это больше, чем акция. Это день, когда красота говорит голосом любви и творчества. Почему это важно? — Потому что даже одно доброе прикосновение может стать точкой опоры. — Потому что каждая женщина может быть красивой и счастливой, не зависимо от обстоятельств. — Потому что красота — это не про внешность, это про свет внутри.