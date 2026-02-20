Смех сквозь слёзы, абсурд, гротеск и правдивый панк-фольклор — всё это снова на сцене. Их слушали в подвалах и на кухнях, в маршрутках и на дачах, учили цитаты наизусть, передавали кассеты, дискеты, и флешки — Красная Плесень давно уже стала не просто группой, а культурным феноменом.