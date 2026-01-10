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Красная книга: Верю каждому зверю

Sobo Gallery, Моховая улица, 27-29 (вход в арку)

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 400₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Первый персональный проект Юлии Рибетки, в котором молодая художница жонглирует невозможным, сплавляя, перемешивая, успокаивая и примиряя звериное и искусственное в человеке. Лишь отстраняя свою животность, человек может познавать мир, но вместе со своей животностью он одновременно загоняет саму жизнь в зону исключения. В своём проекте художница рассуждает о соотношении человечности и животности, пытаясь найти художественные средства для выхода из неразрешимого противоречия. Проект посвящён милому сердцу звериному началу и отказу от анропоцентричности. В нём есть и деревня, и пашня, и курятник, и молочный утренник. Здесь есть горло и огонь, его поедающий, человеческий профиль и зверь, немного рептилоидный, с зубами, и всё это над солнцем… Время работы: Чт-Вс: с 12:00 до 19:00 Пн-Ср: выходные дни

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