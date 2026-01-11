Стылой ночью Самайна, когда стирается грань между мирами, начинается Маскарад. Решишься ли ты спрятаться за маску и притвориться «своим» так, чтобы в тебе не узнали человека? Сможешь ли пережить эту ночь? Костюмированный детективный вечер тайн, где ты не только гость, но и соучастник. Замечай улики Строй версии Вступай в диалог с другими гостями Тут всё решает живое общение и способность сохранять рациональность в белесом предрассветном тумане. Свет и дым: ты погрузишься в сумрачное пространство под выбранным именем, но с ролью, что для тебя подготовили Атмосфера таинственности: сияющий и жёстокий фейри, потерянная душа, вампир, хтонический леший или тёмный гость? Это тот самый шанс выгулять странный наряд. Не стесняйся показать свою теневую сторону. Дарят приз за лучший костюм. Образ может быть абсолютно любым. Также ты можешь прийти во всём чёрном/белом. Щедрый бар. 1000 рублей депозита на еду и напитки включены в стоимость билета. Стоимость билетов: 2900р. на одного 5500р. на двоих 7500р. на троих Включает 1000 депозита на всё меню бара на каждого гостя.