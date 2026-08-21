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[перенесено] Костюмированная встреча «Человеков Пауков»

Великан парк, Александровский парк, 4к3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Кино
Игры
Необычное

Про событие

Масштабная костюмированная встреча, где ждут каждого Питера Паркера, каждого фаната дружелюбного соседа. Подробности, в фанатском чате: https://t.me/+MrEdltKgabA0YTBi

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