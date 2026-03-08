Персональная выставка Никиты Пирумова. В своих проектах художник часто обращается к театральности, переосмысляя традиционные сценические выразительные средства. На выставке Пирумов выступает как художник-постановщик вымышленного несуществующего спектакля, в котором живописные работы выступают как сценографические элементы. Художник рассматривает физическую оболочку как реквизит или фон телесно-биологического спектакля о «человеке-декорации». На выставке «Костюмерный цех» Пирумов обращается к теме психосоматики исторических процессов и ответной реакции тела на них. В этом ракурсе время в привычном понимании прекратило свое движение, а тело утратило свою прежнюю функцию. Время работы галереи: Пн-Вс 11:00-21:00