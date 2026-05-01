Объединение «безымянный культ» и «месафест» представляет безмерно эмоциональную вечеринку при участии: культура курения (Новосибирск) — тяжёлый депрессивный рок; Енисей (Новосибирск) — эмоциональное и проникновенное скримо, пропитанное тоннами бластов, грязных гитар и ностальгических фактур; Ospa 1959 (Москва) — перспективный коллектив на российской тяжелой сцене, предлагающий уникальное звучание; Плаха (Санкт-Петербург) — в своём творчестве группа исследует мрачные и философские темы, обращаясь к экзистенциальной и мифологической образности;