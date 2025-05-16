Выставка экспериментов и исследований материалов и человека. Мастерская «Горка» несколько лет исследует органические материалы, экспериментирует с их свойствами, создаёт новые формы и композиты. Кофе, яичная скорлупа, кожура, косточки, мякиш, кора — здесь всё проходит через распад: цельное становится хрупким, рассыпается, обретает себя в неуверенном, ломается, а затем становится прочнее. Разные периоды жизни, этапы взросления, состояния одного и того же. Работая с материалом, «Горка» ищет параллели с телом, возрастом, опытом. Экспозиция состоит из трех частей: исследования, эксперименты и результаты. Исследования — это сердце выставки. Именно здесь материалы начинают менять свои свойства, смешиваются, переходят от одного состояния в другое. Эксперименты — промежуточный, но важный этап работы с формами, соединениями, смыслами. В этом разделе можно увидеть более десяти экспериментальных прототипов собранных из апельсиновой кожуры, яичной скорлупы и других материалов. Результаты — итоги поисков и экспериментов. На выставке будут представлены два табурета из упаковок кофе, панно из кофейных клапанов, кошелек, картхолдеры и сумочки из мягких органических композитов, а также несколько мини-табуретов из разных материалов. Выставка «Косточка, кожурка, пыль» – это размышление о хрупкости и устойчивости, о распаде и продолжении, о материале и его связи с человеком. Время работы: пн-пт: 10:00 – 20:00 сб-вс: 11:00 – 20:00