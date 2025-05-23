Косность
ZLATE OCI gallery, набережная реки Фонтанки, 90к4
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от 350₽ до 600₽
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Выставочный проект переносит в состояние стагнации, где затишье кажется чем-то вечным и однообразным. Действия и чувства, потерявшие хрупкость, смешивающую в себе искренность и нежность, окостенели. Взаимодействие автора и пространства дают новую призму: зритель чувствует остановку времени во внешнем мире, подвергая себя размышлениям о внутреннем. художники: Авдонина Виктория, Вика М., Арина Авилова, nefaitea, Катя Атаманова, нет, Глеб Иваний, Вика Паприка, Sideproject 01, ДЕД, zlateoci, Morimoto/ forental’, moriomorr
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