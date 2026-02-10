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Про событие
Путешествие в мир технологии и музыки. Непередаваемая атмосфера в свете лазеров, туманностей и бесконечных звуков погрузит тебя в космолëт. Диджеи: LEECH / SPANISH / ROMA EGO / MARSEILLE / ANTT / ARKANOV / SHATALOVE Где: Бар Consensus, креативное пространство АТС, 2й этаж
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