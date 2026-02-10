Весна уже не за горами, значит пора выходить из спячки и запускать все свои жизненные процессы. Кошкин Дом вновь соберёт друзей и любителей ломаных ритмов, чтобы каждого пришедшего пробудить ото сна мощной песочной саундсистемой. Ритм этой ночи зададут: RDM PR-ICE ACTION SIDE E-KID DUBSPACE LION b2b S.E. ВЕЛЬМИТА b2b APKV Breakbeat Raggajungle Drum and Bass