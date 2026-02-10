ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Кошкин Дом

SandBoxMusicRoom, Тучков переулок, 1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Весна уже не за горами, значит пора выходить из спячки и запускать все свои жизненные процессы. Кошкин Дом вновь соберёт друзей и любителей ломаных ритмов, чтобы каждого пришедшего пробудить ото сна мощной песочной саундсистемой. Ритм этой ночи зададут: RDM PR-ICE ACTION SIDE E-KID DUBSPACE LION b2b S.E. ВЕЛЬМИТА b2b APKV Breakbeat Raggajungle Drum and Bass

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Панган. Осенний рейв
Панган. Осенний рейв

от 0₽

Студенческий посвят | вписка фри-бар
Студенческий посвят | вписка фри-бар

1500₽

Чувство ритма
Чувство ритма

700₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2000₽

Артём Пора Домой
Артём Пора Домой

от 3180₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста