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Кошкин Дом наполнит густым звуком с любимых пластинок пространство бара Усы на пене, и оно завибрирует в ритмах dubstep и drum and bass. Будешь танцевать, пить самое вкусное в мире пиво и отмечать день рождения! Самая жаркая и весёлая пятница уже на подходе, готовься.
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