ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Кошкин Дом

Усы на пене
Лиговский просп., 50У

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Кошкин Дом наполнит густым звуком с любимых пластинок пространство бара Усы на пене, и оно завибрирует в ритмах dubstep и drum and bass. Будешь танцевать, пить самое вкусное в мире пиво и отмечать день рождения! Самая жаркая и весёлая пятница уже на подходе, готовься.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Панган. Осенний рейв
Панган. Осенний рейв

от 0₽

Студенческий посвят | вписка фри-бар
Студенческий посвят | вписка фри-бар

1500₽

Чувство ритма
Чувство ритма

700₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2000₽

Артём Пора Домой
Артём Пора Домой

от 3180₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста