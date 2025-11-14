Кошкин Дом наполнит густым звуком с любимых пластинок пространство бара Усы на пене, и оно завибрирует в ритмах dubstep и drum and bass. Будешь танцевать, пить самое вкусное в мире пиво и отмечать день рождения! Самая жаркая и весёлая пятница уже на подходе, готовься.