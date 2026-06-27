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Корпорация счастья

Центр Современного Искусства им. Сергея Курёхина
Средний проспект Васильевского острова, 93

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

В Центре современного искусства имени Сергея Курёхина пройдёт выставка выпускников магистратуры «Искусство и наука» (ИТМО). Экспозиция подведёт итоги двухлетней программы и представит лучшие проекты 24 молодых художников выпуска 2024/2026. Выставка обыгрывает образ корпорации не как бюрократической структуры, а как художественной метафоры новых форм объединения людей и технологий. Название отсылает к книге Андрея Хааса «Корпорация счастья», где корпорация — это сеть людей, мест и инициатив. Куратор подчёркивает: акцент сделан на внутренних связях, обмене знаниями и пересечении личного с коллективным. Работы художников становятся «отделами» воображаемой корпорации, каждый из которых исследует влияние технологий на отношения, идентичность и опыт. Например, в инсталляции Настасьи Романовой близость с ИИ оборачивается манипуляцией, Анна Вихрова в «Бэбиситтере» говорит о травме от избытка медиа в детстве, а Александр Шорохов превращает никнейм в белковую структуру, показывая гибридизацию человека через онлайн-среду. Режим работы: ежедневно с 12:00 до 21:00

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