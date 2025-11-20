Отсканированный подъезд реального дома и воссозданный в VR-пространстве. Передвигайся по лестнице и заглядывай в ответвленные комнаты на каждом этаже. Комнаты наполненный современными инсталляциями и арт-объектам. Иногда тебе придётся карабкаться и летать. Технология виртуальной реальности ставит под вопрос привычные способы интерпретации биологического и социального тела. Киберпространство, вовлекающее все большее количество людей, предполагает многоуровневое существование — в цифровой, городской и природной средах. Это выставка VR-художницы Надежды Бей. Название проекта «корпоирреальность» — оксюморон, образованный на стыке двух английских слов: «corporeality» и «irreal». Первое содержит в себе два латинских корня corpus — тело и realis — вещественный. Второе переводится как «сюрреалистичный» и «нереальный». В связке они буквально обозначают телесная ирреальность. В проекте тела рассматриваются как агенты, одновременно формирующие, потребляющие и актуализирующие пространство, посредством перемещения в нём. С одной стороны, технологии помогают телам разыгрывать эти роли, но с другой — обнажают ограниченность телесной реальности, скованной виртуальными или физическими границами.