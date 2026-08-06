В этот вечер для тебя прозвучат знаменитые песни Анны Герман — советской и польской певицы. Концерт пройдёт под открытым небом в цветущем саду Особняка Мясникова. Для твоего комфорта подготовят удобные стулья-шезлонги; также весь вечер будет работать летний бар.