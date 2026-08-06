Концерт в саду под открытым небом. «Посвящение Анне Герман»
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
В этот вечер для тебя прозвучат знаменитые песни Анны Герман — советской и польской певицы. Концерт пройдёт под открытым небом в цветущем саду Особняка Мясникова. Для твоего комфорта подготовят удобные стулья-шезлонги; также весь вечер будет работать летний бар.
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