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Концерт у моря «Мировые рок-хиты на виолончелях»

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

На набережной Севкабель Порта прозвучат шедевры мирового рока в новом формате. Зрителей ждёт невероятное сочетание рок-хитов и классики в исполнении группы «Violoncellica» на просторной и солнечной набережной, где развернётся настоящее представление, а любимые песни приобретут новое звучание. Рок-музыка звучит по-особенному в исполнении виолончели. Объединившись, они создают главное — потрясающий звук, энергетику и яркие эмоции. А когда их четыре, и компанию им составляют полноценные ударные — это превращается в настоящее шоу. А фоном станут невероятный закат, вид на сверкающий мост и шелест волн на одной из самых популярных набережных города. В программе: System of a Down, Linkin Park, Coldplay, RHCP, Muse, Evanescence, AC/DC, Nirvana, Queen, Metallica, Aerosmith и другие легендарные артисты, оставившие свой след на аллее славы мирового рока. Признак настоящего искусства — ощущение, что оно происходит «здесь и сейчас». А неповторимый вид с набережной на залив сделает мероприятие особенным. О музыкантах: В составе коллектива «Violoncellica» профессиональные музыканты, лауреаты международных музыкальных конкурсов, выступавшие на международных фестивалях.

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