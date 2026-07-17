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Концерт «Призрак оперы»

Яани Кирик
улица Декабристов, 54

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2700₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Концертная версия известного мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера от солистов петербургских музыкальных театров на языке оригинала под аккомпанемент струнного ансамбля и органа. Сюжет мюзикла повествует нам о талантливой певице Кристине Даэ, которая становится объектом одержимости таинственного, обезображенного музыкального гения. Это история о силе истинной любви, о том, что даже самое чёрствое сердце может стать более добрым и мягким. Концерт в Яани Кирик подарит зрителям возможность увидеть мрачную и прекрасную историю мистического «Ангела Музыки», а величественные своды церкви создадут невероятную атмосферу.

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